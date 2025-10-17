Александр Усик рассказал, почему никто из боксеров не может его одолеть. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Kyiv International Economic Forum.

Почему Усик не проигрывает в боях?

Александр Усик рассказал, что тщательно и планомерного готовится к каждому бою, каждого соперника. Украинский боксер признался, что это возможно благодаря его крутой команде.

Мне же постоянно везет. Нет, я скажу, что это все многолетний труд, анализ оппонента, правильный подбор спарринг-партнеров, которые будут похожими на соперника. Например, он боксировал с тремя людьми, один из них – левша. Мне не нужно смотреть, как он делает конкретно с левшой. Он делает это, и это не меняется. У нас три удара – прямой, боковой и снизу, а ты из них можешь комбинировать все что угодно,

– рассказал Усик.

Абсолютный чемпион мира сказал, что у него очень крутая команда, за что он ей и благодарен. Усик признался, что они занимаются подбором спарринг-партнеров, проводят аналитку соперника.

Ранее Фабио Уордли в интервью DAZN рассказал о спаррингах с Александром Усиком. Британский боксер заявил, что приобрел важные навыки, ведь только начинал свою карьеру тогда.

Что известно об Усике?