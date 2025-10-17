Олександр Усик розповів, чому ніхто з боксерів не може його здолати. Про це пише 24 канал із посиланням на ютуб-канал Kyiv International Economic Forum.
Чому Усик не програє у боях?
Олександр Усик розповів, що ретельно та планомірного готується до кожного бою, кожного суперника. Український боксер зізнався, що це можливо завдяки його крутій команді.
Мені ж постійно щастить. Ні, я скажу, що це все багаторічна праця, аналіз опонента, правильний підбір спаринг-партнерів, які будуть схожими на суперника. Наприклад, він боксував з трьома людьми, один з них – шульга. Мені не потрібно дивитися, як він робить конкретно із шульгою. Він робить це, і це не змінюється. У нас три удари – прямий, боковий та знизу, а ти з них можеш комбінувати все що завгодно,
– розповів Усик.
Абсолютний чемпіон світу сказав, що в нього дуже крута команда, за що він їй і вдячний. Усик зізнався, що вони займаються підбором спаринг-партнерів, проводять аналітку суперника.
Раніше Фабіо Вордлі в інтерв'ю DAZN розповів про спаринги з Олександром Усиком. Британський боксер заявив, що набув важливих навичок, адже лише починав свою кар'єру тоді.
Що відомо про Усика?
Олександр Усик за свою кар'єру провів 24 бої у професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги та жодної поразки.
Наступним суперником Усика стане переможець бою Паркер – Вордлі. Проте Олександр Усик може відмовитись від поєдинку, але тоді втратить титул WBO.
Раніше Усик розповів, як ставиться до поразок. Український боксер наголосив, що перемога і поразка – це рідні брат і сестра.