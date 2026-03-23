"Можно получить повреждение мозга": немецкий боксер поделился опытом спаррингов с Усиком
- Немецкий боксер Виктор Юрк назвал спарринги с Александром Усиком "невероятным" опытом, во время которых можно получить повреждения мозга.
- Юрк прокомментировал возможность стать спарринг-партнером Усика для боя с Рико Верховеном, отметив, что выберут других бойцов из-за разных стилей.
Немецкий боксер Виктор Юрк поделился впечатлениями от спаррингов с чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком. Он назвал этот опыт "невероятным".
Юрк дал интервью Boxing Now, где поделился опытом своих спаррингов с Усиком. Он рассказал, как проходили тренировки и подготовка к бою в 2024 году.
Что сказал Юрк об Усике?
Немецкий боксер поделился, что спарринги с Усиком были настоящим испытанием.
В этих спаррингах можно получить повреждения мозга. Но все нормально, ты учишься у лучших. Он мастер, а я – ученик,
– сказал боксер.
Боксер отметил, что наблюдал за карьерой Усика еще с олимпийских выступлений, первых профессиональных боев и периода работы с Василием Ломаченко.
Когда ты с ним на ринге, думаешь: "Как он может быть настолько хорошим?". Ты провел три-четыре раунда и просто умер от усталости – а он проводит 15 раундов,
– поделился Юрк.
Последний спарринг между ними состоялся в 2024 году перед вторым боем Усика против Тайсона Фьюри.
Юрк прокомментировал потенциальное включение его в список спарринг-партнеров для боя Усика против Рико Верховена.
Думаю, они выберут других бойцов. Верховен – чемпион по кикбоксингу, имеет кикбоксерские навыки, а я – боксер очень техничный,
– поделился немец.
Что известно о Викторе Юрке?
- По данным Paffen Sport, Юрк начал заниматься боксом еще в детстве и быстро проявил себя как один из самых перспективных юношеских талантов Германии. Он становился национальным чемпионом в различных юношеских категориях и завоевал "серебро" на Чемпионате Европы U22.
В 2020 году Юрк официально стал профессионалом, подписав контракт с менеджмент-командой, связанной с легендарным Берндом Бьонте, который ранее работал с братьями Кличко.
С тех пор он ведет беспроигрышную профессиональную карьеру: имеет более 10 побед, значительную часть из которых получил нокаутом.