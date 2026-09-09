Усик эмоционально отреагировал на вызов Фьюри относительно третьего поединка

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на предложение Тайсона Фьюри провести третий бой. Украинец записал видеообращение прямо из спортзала после того, как "Цыганский король" публично призвал организовать их следующую встречу на ринге.

Усик оперативно ответил британцу. В своем инстаграме он опубликовал кадры тренировки, сопроводив их красноречивой реакцией на слова Фьюри.

"Я иду за тобой, Жадное пузо"

В начале сентября Фьюри неожиданно обратился к Усику с предложением устроить очередной бой этой осенью. Причиной стала очередная задержка его переговоров с Энтони Джошуа: стороны вновь зашли в тупик из-за разногласий по поводу места проведения встречи, и Тайсон поспешно объявил об отмене этого боя.

Всегда держу темп! Эй, Тайсон, я иду за тобой, мой брат. Ты – Жадный пузо. Все еще думаешь о мне, Тайсон Фьюри?

– обратился Александр к своему бывшему сопернику.

Позиция команды Усика: сначала Уайлдер, потом официальный контракт

Несмотря на возможное согласие Усика вновь наказать британца на ринге, его команда призывает не торопиться. Директор команды украинца Сергей Лапин четко дал понять, что Александр не является "запасным вариантом" для Фьюри, пока у того срываются другие поединки.

На данный момент приоритетом украинской стороны остается возвращение на ринг в марте 2027 года для боя против американца Деонтея Уайлдера.

По словам Лапина, команда Усика готова рассмотреть третий поединок с Фьюри, но только при двух условиях: встреча состоится исключительно после того, как Александр проведет запланированный бой против Уайлдера, а британская сторона пришлет конкретное, серьезное официальное предложение и контракт, а не будет ограничиваться громкими заявлениями в прессе и социальных сетях.