Усик потроллил Дюбуа на пресс-конференции в Лондоне: забавное видео
- Александр Усик подколол Даниэля Дюбуа на пресс-конференции в Лондоне, попросив автограф на фото со скандальным ударом британца.
- Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 апреля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Усик летом этого года в адской битве будет противостоять Даниэлю Дюбуа. Король хевивейта попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира.
29 апреля, в Лондоне состоялась пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион отличился на мероприятии забавным действием, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
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Ирония от Усика
Накануне реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа главной темой для обсуждения стал скандальный удар британца в первом поединке.
Усик решил подколоть Дюбуа на пресс-конференции. Во время мероприятия Александр попросил Даниэля оставить автограф на фото, где британец ударил украинца ниже пояса.
Усик потроллил Дюбуа: смотрите видео
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Запланированная дата проведения боя – 19 апреля 2025 года.
В первом поединке в 2023 году Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа во Вроцлаве. Бой завершился досрочной победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.