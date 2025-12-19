Екатерина Усик на своей странице в инстаграме выложила видео и фото с первого рождественского праздника в жизни их младшей дочери Марии. На контенте также присутствует Александр Усик в довольно забавном и милом одновременно образе, передает 24 Канал.
Как Усик побывал на детском празднике дочери?
Титулованный боксер предстал в образе диснеевского героя Микки Мауса.
Усик на детском празднике: смотрите видео
Отметим, что супруги воспитывают сыновей Михаила и Кирилла, а также старшую дочь Елизавету и младшую Марию, которая родилась только в январе 2024 года.
Где живет самый младший ребенок Усика?
В начале полномасштабного вторжения России в Украину сыновья боксера выехали за границу. Кирилл и Михаил живут в Испании с родителями матери. Там они не только живут и учатся, но и получают свои первые серьезные достижения в дзюдо.
Зато обе дочери бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте жили и продолжают находиться в Украине.
У семьи Усика есть дом в Киевской области. Напомним, что дом семьи в Ворзеле был оккупирован врагом в начале большой войны. Елизавета наотрез отказывается переезжать жить за границу, ведь в Украине все ее друзья и обучение. Екатерина с младшей дочерью Марией тоже не выезжает жить за пределы родной страны.
Какие последние новости об Усике?
Усик выразил желание провести бой против Деонтея Уайлдера. Сейчас продолжаются переговоры, если команды ударят по рукам, то встреча может состояться в первой половине 2026 года.
Перед этим Александр отказался от пояса WBO, потеряв при этом звание абсолютного чемпиона. Из-за такого решения украинца некоторые раскритиковали его.
52-летний нигериец Айк Ибеабучи бросил вызов Усику.
Портал World Boxing News сообщал, если бой Усик – Уайлдер состоится, то победитель противостояния получит обязательного соперника в поединке Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Бой последних двух запланирован на 10 января 2026 года.