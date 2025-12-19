Катерина Усик на своїй сторінці в інстаграмі виклала відео та фото із першого різдвяного свята у житті їх молодшої донечки Марії. На контенті також присутній Олександр Усик у доволі кумедному та милому водночас образі, передає 24 Канал.
Як Усик побував на дитячому святі донечки?
Титулований боксер постав в образі діснеївського героя Міккі Мауса.
Усик на дитячому святі: дивіться відео
Відзначимо, що подружжя виховує синів Михайла і Кирила, а також старшу доньку Єлизавету та молодшу Марію, яка народилась лише у січні 2024 року.
Де живе наймолодша дитина Усика?
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сини боксера виїхали за кордон. Кирило та Михайло живуть в Іспанії із батьками матері. Там вони не лише живуть та навчаються, а й здобувають свої перші серйозні досягнення у дзюдо.
Натомість обидві доньки колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті жили та продовжують перебувати в Україні.
У сім'ї Усика є будинок у Київській області. Нагадаємо, що будинок родини у Ворзелі був окупований ворогом на початку великої війни. Єлизавета навідріз відмовляється переїжджати жити за кордон, адже в Україні усі її друзі та навчання. Катерина із молодшою донькою Марією теж не виїжджає жити за межі рідної країни.
Які останні новини про Усика?
Усик висловив бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера. Нараіз тривають перемовини, якщо команди вдарять по руках, то зустріч може відбутись у першій половині 2026 року.
Перед цим Олександр відмовився від поясу WBO, втративши при цьому звання абсолютного чемпіона. Через таке рішення українця дехто розкритикував його.
52-річний нігерієць Айк Ібеабучі кинув виклик Усику.
Портал World Boxing News повідомляв, якщо бій Усик – Вайлдер відбудеться, то переможець протистояння отримає обов'язкового суперника у поєдинку Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Бій останніх двох запланований на 10 січня 2026 року.