Усик в сказочном образе покорил детский праздник дочери: милое видео

Александр Усик и его любимая жена Екатерина воспитывают в совместном браке четверо детей. Семья поделилась милым семейным контентом.

Екатерина Усик на своей странице в инстаграме выложила видео и фото с первого рождественского праздника в жизни их младшей дочери Марии. На контенте также присутствует Александр Усик в довольно забавном и милом одновременно образе, передает 24 Канал.

Как Усик побывал на детском празднике дочери?

Титулованный боксер предстал в образе диснеевского героя Микки Мауса.

Усик на детском празднике: смотрите видео

Отметим, что супруги воспитывают сыновей Михаила и Кирилла, а также старшую дочь Елизавету и младшую Марию, которая родилась только в январе 2024 года.

Где живет самый младший ребенок Усика?

В начале полномасштабного вторжения России в Украину сыновья боксера выехали за границу. Кирилл и Михаил живут в Испании с родителями матери. Там они не только живут и учатся, но и получают свои первые серьезные достижения в дзюдо.

Зато обе дочери бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте жили и продолжают находиться в Украине.

У семьи Усика есть дом в Киевской области. Напомним, что дом семьи в Ворзеле был оккупирован врагом в начале большой войны. Елизавета наотрез отказывается переезжать жить за границу, ведь в Украине все ее друзья и обучение. Екатерина с младшей дочерью Марией тоже не выезжает жить за пределы родной страны.

