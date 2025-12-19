Усик у казковому образі підкорив дитяче свято доньки: миле відео

Олександр Усик та його кохана дружина Катерина виховують у спільному шлюбі четверо дітей. Родина поділилась милим сімейним контентом.

Катерина Усик на своїй сторінці в інстаграмі виклала відео та фото із першого різдвяного свята у житті їх молодшої донечки Марії. На контенті також присутній Олександр Усик у доволі кумедному та милому водночас образі, передає 24 Канал.

Як Усик побував на дитячому святі донечки?

Титулований боксер постав в образі діснеївського героя Міккі Мауса.

Усик на дитячому святі: дивіться відео

Відзначимо, що подружжя виховує синів Михайла і Кирила, а також старшу доньку Єлизавету та молодшу Марію, яка народилась лише у січні 2024 року.

Де живе наймолодша дитина Усика?

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сини боксера виїхали за кордон. Кирило та Михайло живуть в Іспанії із батьками матері. Там вони не лише живуть та навчаються, а й здобувають свої перші серйозні досягнення у дзюдо.

Натомість обидві доньки колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті жили та продовжують перебувати в Україні.

У сім'ї Усика є будинок у Київській області. Нагадаємо, що будинок родини у Ворзелі був окупований ворогом на початку великої війни. Єлизавета навідріз відмовляється переїжджати жити за кордон, адже в Україні усі її друзі та навчання. Катерина із молодшою донькою Марією теж не виїжджає жити за межі рідної країни.

Які останні новини про Усика?