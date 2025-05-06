Усик публично признался, кого боится в своей жизни
- Александр Усик признался, кого боится в жизни.
- Это не касается боксерского ринга.
- Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года на "Уэмбли".
Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли". Накануне второй битвы украинский чемпион мира заговорил о своей слабости и страхе в жизни.
Если Александр Усик не стал называть свою конкретную слабость, то боксер откровенно рассказал, кого боится в жизни. Украинский чемпион мира поделился этой откровенностью в инстаграме, сообщает 24 Канал.
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Кого боится Усик
Усик опубликовал символическое фото, где он стоит со всеми добытыми поясами, а позади него изображен белый ангел. Это в очередной раз доказывает тот факт, что украинец не боится ни одного из своих соперников.
Я не боюсь ничего, кроме Господа Бога. Я боюсь Его, потому что люблю Его,
– подписал фото боксер.
Кого боится Усик / Фото из инстаграма Александра
Напомним, что Александр Усик неоднократно рассказывал о своем отношении к религии и то, как она влияет на его жизнь в целом.
Отметим, что в профессиональной карьере Усик провел 23 победных боя (14 – нокаутом). Недавно Александр обратился к Богу, чтобы тот помог организовать британскую битву Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Последний при этом в начале 2025-го года закончил карьеру после двух подряд поражений от украинца.
Уже 19 июля текущего года Усик может верну себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, если во второй раз победит Дюбуа.