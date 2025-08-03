Александр Усик поздравил Анатолия Трубина с праздником. Футболист также получил интересный и значимый подарок от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм голкипера.

Читайте также Папаша года: Усик забавно пропылесосил свою младшую дочь – смешное видео

Что Усик подарил Трубину?

Анатолий Трубин отпраздновал День рождения – 1 августа. Александр Усик поздравил голкипера Бенфики и сборной Украины с праздником, подарив футболисту боксерские перчатки со своей подписью.

Трубин в своем инстагараме показал презент от Усика. Вратарь Бенфики опубликовал соответствующее фото и поблагодарил украинского боксера.

Спасибо, Легенда,

– написал Трубин.

Усик сделал подарок Трубину / Фото из инстаграма футболиста

Напомним, что Анатолий Трубин является большим и давним фанатом Александра Усика. Он поддерживал Короля хевивейта, в частности, в реванше против Даниэля Дюбуа, который завершился досрочной победой украинского боксера.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик может потерять статус абсолютного чемпиона мира в ближайшее время. Промоутер Джозефа Паркера раскрыл причину.