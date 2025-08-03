Олександр Усик привітав Анатолія Трубіна зі святом. Футболіст також отримав цікавий та значими подарунок від абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм голкіпера.

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Що Усик подарував Трубіну?

Анатолій Трубін відсвяткував День народження – 1 серпня. Олександр Усик привітав голкіпера Бенфіки та збірної України зі святом, подарувавши футболісту боксерські рукавички зі своїм підписом.

Трубін у своєму інстагарамі показав презент від Усика. Воротар Бенфіки опублікував відповідне фото та подякував українському боксеру.

Дякую, Легендо,

– написав Трубін.

Усик зробив подарунок Трубіну / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Анатолій Трубін є великим та давнім фанатом Олександра Усика. Він підтримував Короля хевівейту, зокрема, у реванші проти Даніеля Дюбуа, який завершився достроковою перемогою українського боксера.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик може втратити статус абсолютного чемпіона світу найближчим часом. Промоутер Джозефа Паркера розкрив причину.