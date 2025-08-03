Трубин получил ценный подарок от Усика на День рождения
- Анатолий Трубин получил подарок от Александра Усика на свой 24-й День рождения.
- Трубин является большим фанатом Усика и поблагодарил его за подарок через Instagram.
Анатолий Трубин недавно отпраздновал свой День рождения. Голкиперу сборной Украины и Бенфики исполнилось 24 года.
Александр Усик поздравил Анатолия Трубина с праздником. Футболист также получил интересный и значимый подарок от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм голкипера.
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Что Усик подарил Трубину?
Анатолий Трубин отпраздновал День рождения – 1 августа. Александр Усик поздравил голкипера Бенфики и сборной Украины с праздником, подарив футболисту боксерские перчатки со своей подписью.
Трубин в своем инстагараме показал презент от Усика. Вратарь Бенфики опубликовал соответствующее фото и поблагодарил украинского боксера.
Спасибо, Легенда,
– написал Трубин.
Напомним, что Анатолий Трубин является большим и давним фанатом Александра Усика. Он поддерживал Короля хевивейта, в частности, в реванше против Даниэля Дюбуа, который завершился досрочной победой украинского боксера.
Ранее сообщалось о том, что Александр Усик может потерять статус абсолютного чемпиона мира в ближайшее время. Промоутер Джозефа Паркера раскрыл причину.