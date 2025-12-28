Усик признался, когда планирует провести следующий бой и назвал имя соперника

Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер планирует драться против Деонтея Уайлдера.

Кроме того, "Король хевивейта" рассказал, когда намерен вернуться на ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Усика в ТикТок.

Когда Усик планирует снова драться?

Украинский боксер на этих выходных посетил вечер бокса в Эр-Рияде, где рассказал о том, когда планирует провести поединок. Ответ Усика был лаконичным и четким, но точной даты он все же не назвал.

В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком. Да, Уайлдером,

– сказал Усик.

Ранее Уайлдер высказался об Усике. Американский боксер подверг сомнению величие украинского чемпиона.

Что Уайлдер сказал об Усике?

В интервью CigarTalk Уайлдер рассказал, что считает Усик не одним из величайших боксеров в истории. Он заявил, что об украинском чемпионе так говорят лишь его фанаты.

"Многие люди не разбираются в боксе. Многие фанаты не знают, что они видят, и не понимают, что они смотрят. Они не знают структуры, основ, реальных вещей, которые нужно делать в этом бизнесе, чтобы занимать определенную позицию, устраивать бои и так далее", – сказал Уайлдер.

Усик – Уайлдер: что известно о бое?