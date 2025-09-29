Укр Рус
Украинские боксеры "Его команда очень хочет этот бой": раскрыто имя соперника Усика
29 сентября, 07:57
2

"Его команда очень хочет этот бой": раскрыто имя соперника Усика

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик хочет подраться с Джейком Полом в клетке.
  • Накис Бидариан подтвердил, что Усик и его команда активно работают над организацией этого боя.

Александр Усик за свою карьеру провел немалое количество поединка. Однако украинец довольно возрастной боксер и в ближайшее время может завершить карьеру.

Стало известно, какой бой хочет провести Усик и его команда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

С кем хочет драться Усик?

По имеющейся информации, Александр Усик хочет подраться с Джейком Полом. Об этом рассказал Накис Бидариан, который представляет интересы американского блогера.

Промоутер рассказал, что это будет бой в клетке. Кроме того, Бидариан рассказал, что нужно для того, чтобы поединок состоялся.

Усик и его команда очень хотят организовать этот бой. Прекрасно, теперь нам осталось найти только время и место проведения,
– сказал Бидариан.

Ранее Александр Усик в социальной сети Х публично обратился к Джейку Полу. Украинский боксер заявил, что непременно встретится с американским блогером в клетке.

Что известно об Усике и Поле?

  • Александр Усик отдыхает после боя с Даниэлем Дюбуа, который завершился победой украинского боксера нокаутом в пятом раунде.

  • Джейк Пол готовится к бою против Джервонты Дэвиса. Боксеры 14 ноября встретятся в Майами.

  • Накис Бидариан сделал громкое заявление по поводу боя между Александром Усиком и Джейком Полом. Промоутер блогера отметил, что поединок будет смотреть весь мир.