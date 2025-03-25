Бывший чемпион мира назвал боксера, который бы уничтожил Усика

Карл Фроч поделился мыслями относительно боксеров современности. Бывший чемпион мира назвал представителя прошлой эпохи, которому не смогли бы противостоять бойцы новейшей истории спорта.

Фроч считает, что Джордж Форман мог бы одолеть каждого боксера современности. В частности, он оценил шансы "Большого Джорджа" победить Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Смог бы Форман побить Усика или нет

Карл Фроч считает, назвал победителя гипотетического боя между Александром Усиком и Джорджем Форманом. Экс-чемпион мира также выделил победы украинца.



Однако Фроч считает, что Джордж Форман все равно одолел бы Александра Усика. Даже, несмотря на то, что украинский чемпион победил многих именитых соперников в хевивейте.

Если бы Джордж Форман был в этой эре сверхтяжеловесов, вы могли бы забыть обо всех остальных. Он бы разбил их на куски. Они не смогли бы с ним жить,

– сказал Фроч.

Напомним, что, к сожалению, Джордж Форман умер в больнице 21 марта 2025 года. Легенде мирового бокса и старейшему чемпиону мира было 76 лет.