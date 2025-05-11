Портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг P4P: сохранил ли лидерство Усик
- Александр Усик сохранил первое место в обновленном рейтинге pound for pound от ESPN.
- Сауль Альварес опустился на седьмое место после невыразительной победы над Уильямом Скаллом.
- Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года за звание "абсолюта" в хевивейте.
Александр Усик один из величайших боксеров современности. Украинский чемпион полностью зачистил крузервейт и хевивейт, а также становился "асболютом" в двух весовых категориях.
Достижения Короля хевивейта высоко оценят в боксерском сообществе. Спортивный Портал ESPN опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает 24 канал.
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Какое место у Усика
Александр Усик продолжает лидировать в обновленном рейтинге pound for pound. Украинский боксер занял первое место после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года и сохраняет позицию.
Все-таки одно изменение среди P4P состоялось. Сауль Альварес опустился на седьмое место после невнятной победы над Уильямом Скаллом, хотя снова стал абсолютным чемпионом мира.
Обновленный рейтинг P4P от ESPN:
- 1. Александр Усик
- 2. Наоя Иноуэ
- 3. Теренс Кроуфорд
- 4. Дмитрий Бивол
- 5. Артур Бетербиев
- 6. Джесси Родригес
- 7. Сауль Альварес
- 8. Давид Бенавидес
- 9. Дзунто Накатани
- 10. Шакур Стивенсон
Напомним, что Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Адский реванш на кону, которого будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте состоится 19 июля 2025 года