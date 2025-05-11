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Fight News 24 Новости бокса Портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг P4P: сохранил ли лидерство Усик
11 мая, 18:14
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Портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг P4P: сохранил ли лидерство Усик

Егор Торяник
Основні тези
  • Александр Усик сохранил первое место в обновленном рейтинге pound for pound от ESPN.
  • Сауль Альварес опустился на седьмое место после невыразительной победы над Уильямом Скаллом.
  • Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года за звание "абсолюта" в хевивейте.

Александр Усик один из величайших боксеров современности. Украинский чемпион полностью зачистил крузервейт и хевивейт, а также становился "асболютом" в двух весовых категориях.

Достижения Короля хевивейта высоко оценят в боксерском сообществе. Спортивный Портал ESPN опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает 24 канал.

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Какое место у Усика

Александр Усик продолжает лидировать в обновленном рейтинге pound for pound. Украинский боксер занял первое место после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года и сохраняет позицию.

Все-таки одно изменение среди P4P состоялось. Сауль Альварес опустился на седьмое место после невнятной победы над Уильямом Скаллом, хотя снова стал абсолютным чемпионом мира.

Обновленный рейтинг P4P от ESPN:

  • 1. Александр Усик
  • 2. Наоя Иноуэ
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Дмитрий Бивол
  • 5. Артур Бетербиев
  • 6. Джесси Родригес
  • 7. Сауль Альварес
  • 8. Давид Бенавидес
  • 9. Дзунто Накатани
  • 10. Шакур Стивенсон

Напомним, что Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Адский реванш на кону, которого будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте состоится 19 июля 2025 года