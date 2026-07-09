Дело в том, что после заявления Усика IBF назначила бой за свой чемпионский титул между Итаумой и Фрэнком Санчесом, однако британец уже заключил контракт на поединок против Филипа Хрговича, а потому в ближайшее время не будет бороться за пояс. В комментарии iFL TV Дэвисон упрекнул украинцу, мол, тому следовало бы больше общаться с боксерскими организациями относительно своих планов.

В чем обвиняют Усика

"Возможно, Усик должен был бы чуть больше общаться с санкционирующими органами относительно своих планов. Но опять же, возможно, они еще не знали о решении. Возможно, оно было принято в последнюю минуту", – сказал тренер.

В то же время Дэвидсон не исключает, что Итаума мог бы изменить планы на следующий бой, если бы заранее знал, что получит право сражаться за вакантный титул IBF, который освободил Усик.

На тот момент это не было предметом обсуждения. Трудно сказать. Я думаю, что мы бы, наверное, взвесили все "за" и "против". Это совсем другие обстоятельства. Если бы мы знали раньше, возможно, мы бы пришли к такому же выводу, а возможно, и нет. Я не знаю,

– добавил он.

Напомним, в конце июня Усик освободил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. Он сохранил только пояс The Ring, который в боксерских кругах считается символом линейного чемпиона дивизиона.

В комментарии 24 Каналу Усик сообщил, что не планирует завершать карьеру и впоследствии сообщит подробности о следующем бою. Его советник Сергей Лапин рассказал, что 39-летний украинец планирует провести поединок в США.

Соперником Александра, скорее всего, станет экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер. Мозес Итаума считает, что Усик выбрал такой бой, поскольку стремится заработать солидный гонорар в конце карьеры.