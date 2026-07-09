Річ у тім, що після заяви Усика IBF призначила бій за свій чемпіонський титул між Ітаумою та Френком Санчесом, проте британець вже уклав контракт на поєдинок проти Філіпа Хрговича, а тому найближчим часом не боротиметься за пояс. У коментарі iFL TV Девісон дорікнув українцю, мовляв, той мав би більше спілкуватися з боксерськими організаціями щодо своїх планів.

У чому звинувачують Усика

"Можливо, Усик мав би трохи більше комунікувати з санкціонуючими органами щодо своїх планів. Але знову ж таки, можливо, вони ще не знали рішення. Можливо, воно було прийняте в останню хвилину", – сказав тренер.

Водночас Девісон не відкидає, що Ітаума міг би змінити плани на наступний бій, якби заздалегідь знав, що отримає право битися за вакантний титул IBF, який звільнив Усик.

На той момент це не було предметом обговорення. Важко сказати. Я думаю, що ми б, мабуть, зважили все. Це зовсім інші обставини. Якби ми знали раніше, можливо, ми б дійшли такого ж висновку, можливо, ні. Я не знаю,

– додав він.

Нагадаємо, наприкінці червня Усик звільнив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF. Він зберіг тільки пояс The Ring, який у боксерських колах вважають символом лінійного чемпіона дивізіону.

У коментарі 24 Каналу Усик повідомив, що не планує завершувати кар'єру та згодом повідомить деталі про наступний бій. Його радник Сергій Лапін розповів, що 39-річний українець планує провести поєдинок у США.

Суперником Олександра, швидше за все, стане ексчемпіон WBC Деонтей Вайлдер. Мозес Ітаума вважає, що Усик обрав такий бій, адже прагне заробити солідний гонорар наприкінці кар'єри.