В каждом дивизионе были хорошие бойцы, но Усик несмотря на все сложности одолел каждого с кем дрался. Александр назвал соперника, который нанес ему много проблем, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Самый тяжелый соперник в карьере Усика

Александр Усик полностью зачистил тяжелый вес и супертяжелый вес. Среди именитых соперников украинского чемпиона можно выделить, конечно, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа, Тони Белью и Марка Хука.

Однако Усик считает, что эти оппоненты не были самыми тяжелыми для него. Александр заявил, что самым сложным оппонентом в его карьере был опытный ветеран хевивейта Дерек Чисора.

Это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек – ужасный парень, жесткий боксер. Он очень жесткий. Он крепкий. С ним было трудно,

– сказал Усик.

Интересно, что Александр Усик дрался против Дерека Чисоры в 2020 году. Украинский чемпион одолел британца единогласным решением судей. Бой против Чисоры стал вторым в супертяжелом весе для Усика.

Напомним, что 41-летний Дерек Чисора недавно дрался против Отто Валлиана. Британец в зрелищном 12-раундовом поединке одолел шведского боксера.