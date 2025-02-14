У кожному дивізіоні були хороші бійці, але Усик попри всі складнощі здолав кожного з ким бився. Олександр назвав суперника, який завдав йому багато проблем, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Найтяжчий суперник у кар'єрі Усика

Олександр Усик повністю зачистив важку вагу та надважку вагу. Серед іменитих суперників українського чемпіона можна виділити, звісно, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа, Тоні Белью та Марка Хука.

Проте Усик вважає, що ці опоненти не були найважчими для нього. Олександр заявив, що найскладнішим опонентом у його кар'єрі був досвідчений ветеран хевівейту Дерек Чісора.

Це Дерек Чісора, мій друг. Агов, Дерек, я йду за тобою. Дерек – жахливий хлопець, жорсткий боксер. Він страшенно жорсткий. Він міцний. З ним було важко,

– сказав Усик.

Цікаво, що Олександр Усик бився проти Дерека Чісори у 2020 році. Український чемпіон здолав британця одноголосним рішенням суддів. Бій проти Чісори став другим у надважкій вазі для Усика.

Нагадаємо, що 41-річний Дерек Чісора нещодавно бився проти Отто Валліана. Британець у видовищному 12-раундовому поєдинку здолав шведського боксера.