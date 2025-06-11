Вокруг долгожданного реванша Усик – Дюбуа возникло много разговоров. В частности, в боксерском сообществе обсуждают скандальный удар в первом бою, который нанес Даниэль, сообщает 24 канал.

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Что сказал Усик об окружении Дюбуа

Александр Усик признался, что его бесит в команде Даниэля Дюбуа. Украинского чемпиона раздражают многочисленные разговоры относительно удара ниже пояса от британца в первом поединке.

Ведь Даниэль и его окружение настаивает на том, что удар был легитимный. Усик заявил, что разговоры команды британского боксера не более, чем глупости.

Я считаю, что это глупости. Это ерунда. Для меня это не имеет значения, потому что я знаю – это был грязный удар. Но для меня это уже в прошлом. Я живу сегодня, и для меня важно то, что есть сейчас,

– сказал Усик для The Ring.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Король хевивейта встретится с британским боксером на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Александр Усик высказался о завершении карьеры и о количестве боев, которые ему остались в профи-ринге.