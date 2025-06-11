Навколо довгоочікуваного реваншу Усик – Дюбуа виникло багато розмов. Зокрема, у боксерській спільноті обговорюють скандальний удар у першому бою, якого завдав Даніель, повідомляє 24 канал.

Читайте також Топовий непереможний боксер хоче підійнятись у хевівейті заради Усика

Що сказав Усик про оточення Дюбуа

Олександр Усик зізнався, що його бісить у команді Даніеля Дюбуа. Українського чемпіона дратують численні розмови стосовно удару нижче пояса від британця у першому поєдинку.

Адже Даніель та його оточення наполягає на тому, що удар був легітимний. Усик заявив, що розмови команди британського боксера не більше, ніж дурниці.

Я вважаю, що це дурниці. Це нісенітниця. Для мене це не має значення, бо я знаю – це був брудний удар. Але для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, і для мене важливе те, що є зараз,

– сказав Усик для The Ring.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Король хевівейту зустрінеться з британським боксером на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Олександр Усик висловився про завершення кар'єри та щодо кількості боїв, які йому залишились у профі-рингу.