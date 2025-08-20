Укр Рус
20 августа, 23:23
2

Усик впервые оценил готовность Итаумы к очной битве

София Кулай
Основные тезисы
  • Александр Усик положительно оценил готовность Мозеса Итаумы к возможному бою, назвав его "будущим бокса".
  • Итаума одержал 13-ю победу подряд, а Усик победил Даниэля Дюбуа и планирует прощальный бой в карьере.
  • Эдди Хирн считает, что Итаума станет следующим чемпионом, а Карл Фроч и Дерек Чисора сомневаются в его перспективах в бою с Усиком.
  • Итаума после победы над Уайтом заявил, что не будет бросать вызов Усику.

Эксперты и СМИ активно приписывают Александру Усику в соперники Мозеса Итауму. Непобедимый украинский боксер прокомментировал готовность к очному бою "Нового Майка Тайсона".

Абсолютный чемпион мира в хевивейте отреагировал на возможный бой против Мозеса Итаумы. Александр Усик рассказал, готов ли "Новый Майк Тайсон" к бою с ним, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Что сказал Усик о потенциальном бое с Итаумой?

Непобедимый украинец отметил 20-летнего боксера из Великобритании, назвав его будущим бокса.

Замечательный парень, замечательный бой. Я думаю, что Итаума – это будущее бокса, мне нравится этот парень. Да, бесспорно, он готов к бою со мной,
– сказал Усик.

Отметим, что 16 августа Итаума легко нокаутировал в первом раунде 37-летнего Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу подряд на профи-ринге (11 – нокаутом). Зато 19 июля Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа, вернув себе звание "абсолюта" в королевском весе. Впереди у Александра прощальный поединок в карьере.

Усик – Итаума: что известно

  • Известный промоутер Эдди Хирн уверен, что Итаума станет следующим чемпионом мира. Мозеса уже называют преемником Усика на вершине хевивейта.
  • Карл Фроч заявил, что для Итаумы бой против Усика может стать концом его карьеры.
  • Дерек Чисора также рассказывал, что украинец убьет в ринге 20-летнего британца.
  • Итаума после победы над Уайтом заявил, что не будет бросать вызов Александру.