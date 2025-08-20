Эксперты и СМИ активно приписывают Александру Усику в соперники Мозеса Итауму. Непобедимый украинский боксер прокомментировал готовность к очному бою "Нового Майка Тайсона".

Абсолютный чемпион мира в хевивейте отреагировал на возможный бой против Мозеса Итаумы. Александр Усик рассказал, готов ли "Новый Майк Тайсон" к бою с ним, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Что сказал Усик о потенциальном бое с Итаумой?

Непобедимый украинец отметил 20-летнего боксера из Великобритании, назвав его будущим бокса.

Замечательный парень, замечательный бой. Я думаю, что Итаума – это будущее бокса, мне нравится этот парень. Да, бесспорно, он готов к бою со мной,

– сказал Усик.

Отметим, что 16 августа Итаума легко нокаутировал в первом раунде 37-летнего Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу подряд на профи-ринге (11 – нокаутом). Зато 19 июля Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа, вернув себе звание "абсолюта" в королевском весе. Впереди у Александра прощальный поединок в карьере.

Усик – Итаума: что известно