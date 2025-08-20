Усик впервые оценил готовность Итаумы к очной битве
- Александр Усик положительно оценил готовность Мозеса Итаумы к возможному бою, назвав его "будущим бокса".
- Итаума одержал 13-ю победу подряд, а Усик победил Даниэля Дюбуа и планирует прощальный бой в карьере.
- Эдди Хирн считает, что Итаума станет следующим чемпионом, а Карл Фроч и Дерек Чисора сомневаются в его перспективах в бою с Усиком.
- Итаума после победы над Уайтом заявил, что не будет бросать вызов Усику.
Эксперты и СМИ активно приписывают Александру Усику в соперники Мозеса Итауму. Непобедимый украинский боксер прокомментировал готовность к очному бою "Нового Майка Тайсона".
Абсолютный чемпион мира в хевивейте отреагировал на возможный бой против Мозеса Итаумы. Александр Усик рассказал, готов ли "Новый Майк Тайсон" к бою с ним, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.
Что сказал Усик о потенциальном бое с Итаумой?
Непобедимый украинец отметил 20-летнего боксера из Великобритании, назвав его будущим бокса.
Замечательный парень, замечательный бой. Я думаю, что Итаума – это будущее бокса, мне нравится этот парень. Да, бесспорно, он готов к бою со мной,
– сказал Усик.
Отметим, что 16 августа Итаума легко нокаутировал в первом раунде 37-летнего Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу подряд на профи-ринге (11 – нокаутом). Зато 19 июля Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа, вернув себе звание "абсолюта" в королевском весе. Впереди у Александра прощальный поединок в карьере.
Усик – Итаума: что известно
- Известный промоутер Эдди Хирн уверен, что Итаума станет следующим чемпионом мира. Мозеса уже называют преемником Усика на вершине хевивейта.
- Карл Фроч заявил, что для Итаумы бой против Усика может стать концом его карьеры.
- Дерек Чисора также рассказывал, что украинец убьет в ринге 20-летнего британца.
- Итаума после победы над Уайтом заявил, что не будет бросать вызов Александру.