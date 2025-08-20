Усик вперше оцінив готовність Ітауми до очної битви
- Олександр Усик позитивно оцінив готовність Мозеса Ітауми до можливого бою, назвавши його "майбутнім боксу".
- Ітаума здобув 13-ту перемогу поспіль, а Усик переміг Даніеля Дюбуа та планує прощальний бій у кар'єрі.
- Едді Хірн вважає, що Ітаума стане наступним чемпіоном, а Карл Фроч та Дерек Чісора мають сумніви щодо його перспектив у бою з Усиком.
- Ітаума після перемоги над Вайтом заявив, що не буде кидати виклик Усику.
Експерти та ЗМІ активно приписують Олександру Усику у суперники Мозеса Ітауму. Непереможний український боксер прокоментував готовність до очного бою "Нового Майка Тайсона".
Абсолютний чемпіон світу у хевівейті відреагував на можливий бій проти Мозеса Ітауми. Олександр Усик розповів, чи готовий "Новий Майк Тайсон" до бою з ним, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.
До теми "Молодий проти старого": Ф'юрі назвав боксера, який знищить Усика
Що сказав Усик про потенційний бій з Ітаумою?
Непереможний українець відзначив 20-річного боксера із Великої Британії, назвавши його майбутнім боксу.
Чудовий хлопець, чудовий бій. Я думаю, що Ітаума – це майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець. Так, безперечно, він готовий до бою зі мною,
– сказав Усик.
Відзначимо, що 16 серпня Ітаума легко нокаутував у першому раунді 37-річного Ділліана Вайта. Мозес оформив свою 13-ту перемогу поспіль на профі-рингу (11 – нокаутом). Натомість 19 липня Усик переміг у реванші Даніеля Дюбуа, повернувши собі звання "абсолюта" у королівській вазі. Попереду в Олександра прощальний двобій у кар'єрі.
Усик – Ітаума: що відомо
- Відомий промоутер Едді Хірн впевнений, що Ітаума стане наступним чемпіоном світу. Мозеса вже називають наступником Усика на вершині хевівейту.
- Карл Фроч заявив, що для Ітауми бій проти Усика може стати кінцем його кар'єри.
- Дерек Чісора також розповідав, що українець вб'є у ринзі 20-річного британця.
- Ітаума після перемоги над Вайтом заявив, що не буде кидати виклик Олександру.