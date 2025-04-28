Усик неожиданно встретился с легендой футбола в аэропорту в Италии: мощное видео

Александр Усик находится за границей, где проведет тренировочный лагерь. Украинский чемпион будет готовиться к адской битве против Даниэля Дюбуа.

Недавно Король хевивейта посетил турнир Bare Knuckle в Италии. Усик, вероятно отправился в Лондон, в аэропорту перед вылетом украинский чемпион встретился с легендарным экс-футболистом, сообщает 24 канал.

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С кем встретился Усик

Александр Усик на странице в инстаграм опубликовал видео из аэропорта. Боксер перед посадкой на самолет встретился с бывшим шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем.

Усик встретился со Златаном Ибрагимовичем: смотрите видео

Интересно, что Златан Ибрагимович занимался боевыми искусствами. Недавно ходили слухи, что шведский экс-нападающий может попробовать себя в боксе.

Напомним, что ранее Александр Усик встретился с Джозефом Паркером, который является обязательным претендентом на бой с украинцем. Боксеры тепло пообщались на турнире Bare Knuckle в Италии.