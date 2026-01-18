Таких называют "корягами", – Усик признался, с кем бы подрался из братьев Кличко
- Александр Усик выбрал одного из братьев Кличко, с кем бы хотел провести поединок
- Усик достиг уникального результата, не оказавшись ни в одном нокдауне в карьере, повторив достижение Виталия Кличко.
Виталий и Владимир Кличко безусловно одни из величайших боксеров за всю историю Украины. В свое время в их лагере тренировался и Александр Усик, который достиг немалых высот в боксе.
Он рассказал, с кем бы из братьев Кличко подрался в их пиковой форме. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.
Кого Усик из Кличко выбрал в соперники?
Чемпион мира заявил, что выбрал бы Владимира, ведь с ним драться удобнее. Также Александр объяснил, почему не стал бы драться против Виталия.
Виталий – очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала,
– сказал Усик.
Ранее украинский боксер повторил уникальное достижение Виталия Кличко. Это не удавалось повторить почти никому.
Какое достижение покорилось Усику?
Бывший абсолютный чемпион мира не потерпел ни одного поражения в карьере, проведя 24 поединка. А по данным BoxRec, Усик ни в одном поединке не оказывался в нокдауне, как и его соотечественник Виталий Кличко.
Напомним, что Усик определился со следующим соперником. "Король хевивейта" планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером.
Где и когда состоится следующий бой Усика?
Эгис Климас, менеджер Усика, не называл точной даты проведения боя с Уайлдером, но по его словам, поединок не стоит ожидать раньше апреля – мая 2026 года в США.
В то же время британские медиа раскрыли возможную дату и место, где состоится бой Усик – Уайлдер. Ожидается, что поединок запланирован на лето этого года.