Усик выступил с неожиданным заявлением перед предстоящим боем

Первый бой в этом году для Александра Усика будет нестандартным, ведь он не встретится с профессиональным боксером. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поделился своими мыслями в интервью ютуб-каналу DAZN Boxing относительно поединка между представителем бокса и кикбоксинга. Это событие вызвало значительный интерес среди фанатов обоих видов спорта.

Смотрите также Тренер Верховена и дядя Тайсона Фьюри рассыпался в комплиментах Усику

Что сказал Усик о своем следующем бое?

По словам Усика, подобные бои привлекают внимание широкой аудитории, ведь "это два разных мира", и именно поэтому зрителям интересно увидеть, кто окажется сильнее.

Это два мира, понимаете, бокс и кикбоксинг. Многие люди хотят посмотреть, кто победит, кто лучше. У нас двойная аудитория фанатов

– отметил спортсмен.

Он также отреагировал на критику относительно боя с представителем другого единоборства, в частности тем, кто не является классическим боксером.

Многие говорят: "Усику не стоит боксировать с Рико, потому что он не боксер, он боец". Но все это шоу. Весь мир – это шоу, а мы – актеры,

– сказал Усик.

Отдельно он выразил благодарность организаторам события, в частности Турки Аль-Шейху, отметив высокий уровень подготовки шоу.

Интересно, что мероприятие происходит в Египте, где Усик находится впервые.

Я впервые в Египте, знаете, пирамиды... Это будет что-то другое. Это будет замечательное шоу,

– добавил он.

Какой прогноз на бой Усик – Верховен сделал Льюис?

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис в эфире Pro Boxing Fans поделился своим мнением относительно предстоящего боя. Он признался, что ему сложно оценить уровень Верховена, поскольку он не имел возможности видеть его поединки. В то же время Льюис считает, что нидерландскому боксеру будет очень непросто конкурировать с украинским чемпионом.

Я не знаю этого парня, но знаю, что Усик до сих пор не проигрывал. Поэтому смотрю прежде всего на него. Не думаю, что сейчас кто-то способен его победить,

– сказал Льюис.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Александр Усик – украинский профессиональный боксер, который до сих пор не потерпел поражений в своей карьере. Он является олимпийским чемпионом 2012 года.

Его соперник, Верховен, нидерландский спортсмен, которого часто называют "Королем кикбоксинга" благодаря длительному доминированию в тяжелом весе. Он более 11 лет владел титулом чемпиона мира в серии GLORY и имеет серию из более чем 20 подряд побед. В то же время в классическом боксе он провел лишь один профессиональный поединок, который завершил нокаутом в его пользу.

Бой состоится в Египте, ринг будет установлен рядом с пирамидами. Поединок пройдет по правилам бокса в супертяжелом весе и продлится до 12 раундов.

Усик проведет добровольную защиту титула WBC в этой весовой категории. Для Усика этот поединок станет первым после победы нокаутом над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года.

Победитель также получит специально созданный памятный пояс "Король Нила" от WBC.

Официальным транслятором поединка является стриминговая платформа DAZN, которая обеспечит прямой эфир боя. В Украине трансляция будет доступна через Киевстар ТВ.

Начало главного боя запланировано примерно на 23:45 по киевскому времени.