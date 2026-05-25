Лишат ли Усика титула WBC после скандальной победы – появилось решение

Александр Усик 24 мая провел защиту звания чемпиона мира по версии WBC. В сложном бою против Рико Верховена украинец сумел победить техническим нокаутом в 11-м раунде.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что следующим соперником Усика должен стать обязательный претендент Агит Кабаел. Об этом сообщает BoxingScene.

Что будет с поясом Усика?

Вместе с Кабаелом на бой с Александром претендует Верховен, который считает, что побеждал украинца и рефери ошибочно остановил их бой.

В этом контексте Сулейман сообщил, готов ли он лишить Усика титула, если тот откажется от поединка с Кабаелем.

Мне не нравится подходить к этому вопросу именно так... Но я абсолютно уверен, что следующим соперником Усика станет именно Кабаел,

– отметил он.

Президент WBC обещает санкционировать реванш между Усиком и Верховеном, однако только после того, как украинец проведет защиту титула. Он также отметил, что Рико нужно попасть в рейтинг WBC.

