Усик под давлением критики: к чему склоняют украинского боксера

Тайсон Фьюри в 2026 году возобновил карьеру и нацелился провести третий бой с Александром Усиком. Но эксперт по боксу TalkSport Адам Кэттеролл раскритиковал вероятный поединок.

Британский специалист в комментарии Pro Boxing Fans заявил, что организации, которые санкционируют бои, должны заставить Усика проводить обязательные защиты. Он отметил, что потенциальный поединок Усик – Фьюри не имеет значения после двух побед украинца.

Что эксперт сказал о следующем бое Усика?

Кэттеролл выразил возмущение, что украинец не проводит обязательные защиты титулов чемпиона мира. По его словам, организации должны или заставить его принять эти бои, или Усик должен оставить чемпионские титулы.

Эксперт настаивает, что боксерские органы должны "оживить" супертяжелый вес, то есть дать шанс другими спортсменам побороться за чемпионские титулы, например, Агиту Кабаелу – лидеру рейтинга WBC.

Как сказал Кэттеролл, если после обязательных защит титулов Усик снова встретится с Фьюри или Энтони Джошуа, то это не будет проблемой.

Поэтому давайте объявим, что Кабаел будет драться с Усиком. Если Усик не хочет этого делать – круто, дивизион будет двигаться дальше. Он может потом подраться с Лоуренсом Околи или с тем, кто следующий в рейтинге WBC. То же самое с другими организациями,

– добавил эксперт.

Почему критикуют Усика?

Все больше экспертов критикуют Усика, ведь 39-летний украинец до сих пор не назвал имя следующего соперника после того, как в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа.

В конце прошлого года боксер выразил желание встретиться с Деонтеем Уайлдером и в WBC даже позволили украинцу провести добровольную защиту титула. Однако бой не состоится, ведь американец встретится с Дереком Чисорой. Само же решение WBC вызвало критику.

В частности, во время интервью между комментатором Крисом Менниксом и президентом WBC Маурисио Сулейманом возникла ссора из-за того, что украинца не заставляют драться с Агитом Кабаелом, который является временным чемпионом мира.

Также украинца раскритиковал комментатор DAZN Аде Оладипо, который призвал Усика отказаться от титулов и завершить карьеру.

Что известно о следующем бое Усика?