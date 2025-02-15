Промоутер Усика отреагировал на заявление украинского чемпиона об окончании карьеры
Александр Усик откровенно рассказал, сколько еще времени будет радовать фанатов своими выступлениями. На слова украинского чемпиона мира отреагировал его промоутер Александр Красюк.
38-летний украинский боксер заметил, что впереди у него максимум еще два поединка. Мгновенно такое заявление Александра Усика прокомментировал его промоутер, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.
К теме Не хочу драться, – Усик откровенно рассказал, когда проведет следующий бой
Реакция Красюка
Александр Красюк заверил, что такие ощущения относительно будущей карьеры есть исключительно у украинского боксера. Функционер заявил, что ему сложно предположить, что может произойти в ближайшие месяцы в карьере его клиента. Промоутер анонсировал план, который вскоре составят для Усика.
Это такие ощущения у Усика, что он может провести еще два поединка. Мы посмотрим, что может произойти в ближайшие несколько месяцев. Скоро составим план для него,
– ответил Красюк.
Справка. За спиной Александра Усика все 23 победных боя в профессионалах. Аж 14 поединков украинец заканчивал нокаутом. В прошлом году боксер из Симферополя дважды победил Тайсона Фьюри и поставил "крест" на карьере болтливого "Цыганского короля".
Отметим, что сам Усик отмечал ждет 22 февраля, когда в Эр-Рияде Даниэль Дюбуа будет проводить защиту титула IBF в бою против Джозефа Паркера. Александр и его команда будут присутствовать на поединке в Эр-Рияде. Именно в этом бою должен определиться следующий соперник Усика, с которым он проведет поединок за "абсолют" в хевивейте.