"Охотник" попытается забрать "абсолют" у Канело: анонс боя Альварес – Кроуфорд
- Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда во втором среднем весе.
- Бой состоится на арене "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
В ближайшие выходные состоится одно из самых масштабных событий 2025 года. В ожесточенной битве Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда в Лас-Вегасе.
Адская битва между Канело и "Охотником" состоится во втором среднем весе – до 72,6 килограмма. 24 канал рассказывает, что известно о бое между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, статистику боксеров, а также когда и где состоится вечер бокса.
Чем легендарный бой Альварес – Кроуфорд?
Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом вызвал большой ажиотаж в боксерском мире, и не зря. Канело является абсолютным чемпионом мира, тогда как "Охотник" впервые будет драться во втором среднем весе.
До этого Теренс Кроуфорд покорил легкую, первую полусреднюю, полусреднюю, первую среднюю весовую категорию. В двух дивизионах американский боксер вообще стал абсолютным чемпионом мира.
Сауль Канело Альварес будет защищать чемпионские титулы WBO, WBA, WBC и IBF во втором среднем весе. А Теренс Кроуфорд попытается покорить еще один дивизион в дебютном поединке.
Однако на кону Альварес – Кроуфорд не только титулы, а также репутация боксеров и их наследие в профессиональном ринге. Победитель "боя века" навсегда впишет свое имя в историю этого вида спорта.
Промо боя Альварес – Кроуфорд: смотрите видео
Когда состоится бой Альварес – Кроуфорд?
В ночь с 13 на 14 сентября Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда. Бой состоится в Лас-Вегасе на арене "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.
Вечер бокса такого масштаба впервые будет транслировать стриминговая платформа Netflix. Спортивное шоу начнется в 4:00 по киевскому времени. Главный бой Альварес – Кроуфорд состоится не ранее 6:00 по Киеву.
Перед боем Альварес – Кроуфорд состоятся поединки андеркарда. В частности, выступит Сергей Богачук, который второй раз за свою карьеру сразится против Брэндона Адамси.
Расписание андеркарда Альварес – Кроуфорд:
- Каллум Уолш – Фернандо Варгас
- Кристиан Мбилли – Лестар Мартинес
- Мохаммед Алакель – Трэвис Кент Кроуфорд
- Сергей Богачук – Брэндон Адамс
- Иван Дычко – Джермейн Франклин
- Реито Цуцуми – Хавьер Мартинес
- Султан Альмохамед – Мартин Карабайо
- Стивен Нельсон – Райко Сантана
- Марко Верде – Маркос Осорио-Бетанкурт
Что известно об Альваресе и Кроуфорде?
Сауль Альварес за свою карьеру провел 67 поединков – 63 победы (39 нокаутом), 2 ничьи и 2 поражения. На счету Теренса Кроуфорд 41 бой, в которых американский боксер ни разу не проигрывал – 41 победа (31 нокаутом).
Канело дерется в стандартной стойке с левой рукой вперед, а "Охотник" является левшой. Альварес превосходит Кроуфорда в росте на два сантиметра, но размах рук в пользу американца – 188 сантиметров против 179.
Сауль Альварес в прошлых пяти боях победил всех соперников. Последний раз мексиканец дрался против Уильяма Скалла – 3 мая 2025 года. Канело победил кубинского боксера единогласным решением судей.
Альварес – Скалл: смотрите видео
Теренс Кроуфорд в последних пяти поединках досрочно одолел четырех оппонентов. Перед боем против Сауля Альвареса американский боксер встретился с Исраилом Мадримовым – 3 августа 2024 года.
Бой состоялся в первом среднем весе. "Охотник" продолжил серию без поражений, одолев узбекистанского боксера единогласным решением судей, несмотря на довольно конкурентный поединок.
Кроуфорд – Мадримов: смотрите видео
Какие прогнозы на бой?
- Тимоти Брэдли считает, что Теренс Кроуфорд победит в бою против Сауля Альвареса. Бывший чемпион мира рассказал о ходе поединка, отметив, что американец добавит во второй половине боя.
- Антонио Тарвер отметил, что Теренс Кроуфорд может победить Сауля Альвареса. Однако американскому боксеру надо выдержать удары от Канело.
- Эрик Моралес ставит на на победу Теренса Кроуфорда в поединке с Саулем Альваресом. Однако, по его мнению, в этом бою может произойти много неожиданностей.