В ближайшие выходные состоится одно из самых масштабных событий 2025 года. В ожесточенной битве Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда в Лас-Вегасе.

Адская битва между Канело и "Охотником" состоится во втором среднем весе – до 72,6 килограмма. 24 канал рассказывает, что известно о бое между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, статистику боксеров, а также когда и где состоится вечер бокса.

Читайте также Рекордные гонорары в истории бокса: сколько заработают Альварес и Кроуфорд

Чем легендарный бой Альварес – Кроуфорд?

Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом вызвал большой ажиотаж в боксерском мире, и не зря. Канело является абсолютным чемпионом мира, тогда как "Охотник" впервые будет драться во втором среднем весе.

До этого Теренс Кроуфорд покорил легкую, первую полусреднюю, полусреднюю, первую среднюю весовую категорию. В двух дивизионах американский боксер вообще стал абсолютным чемпионом мира.

Сауль Канело Альварес будет защищать чемпионские титулы WBO, WBA, WBC и IBF во втором среднем весе. А Теренс Кроуфорд попытается покорить еще один дивизион в дебютном поединке.

Однако на кону Альварес – Кроуфорд не только титулы, а также репутация боксеров и их наследие в профессиональном ринге. Победитель "боя века" навсегда впишет свое имя в историю этого вида спорта.

Промо боя Альварес – Кроуфорд: смотрите видео

Когда состоится бой Альварес – Кроуфорд?

В ночь с 13 на 14 сентября Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда. Бой состоится в Лас-Вегасе на арене "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.

Вечер бокса такого масштаба впервые будет транслировать стриминговая платформа Netflix. Спортивное шоу начнется в 4:00 по киевскому времени. Главный бой Альварес – Кроуфорд состоится не ранее 6:00 по Киеву.

Перед боем Альварес – Кроуфорд состоятся поединки андеркарда. В частности, выступит Сергей Богачук, который второй раз за свою карьеру сразится против Брэндона Адамси.

Расписание андеркарда Альварес – Кроуфорд:

Каллум Уолш – Фернандо Варгас

Кристиан Мбилли – Лестар Мартинес

Мохаммед Алакель – Трэвис Кент Кроуфорд

Сергей Богачук – Брэндон Адамс

Иван Дычко – Джермейн Франклин

Реито Цуцуми – Хавьер Мартинес

Султан Альмохамед – Мартин Карабайо

Стивен Нельсон – Райко Сантана

Марко Верде – Маркос Осорио-Бетанкурт

Что известно об Альваресе и Кроуфорде?

Сауль Альварес за свою карьеру провел 67 поединков – 63 победы (39 нокаутом), 2 ничьи и 2 поражения. На счету Теренса Кроуфорд 41 бой, в которых американский боксер ни разу не проигрывал – 41 победа (31 нокаутом).

Канело дерется в стандартной стойке с левой рукой вперед, а "Охотник" является левшой. Альварес превосходит Кроуфорда в росте на два сантиметра, но размах рук в пользу американца – 188 сантиметров против 179.

Сауль Альварес в прошлых пяти боях победил всех соперников. Последний раз мексиканец дрался против Уильяма Скалла – 3 мая 2025 года. Канело победил кубинского боксера единогласным решением судей.

Альварес – Скалл: смотрите видео

Теренс Кроуфорд в последних пяти поединках досрочно одолел четырех оппонентов. Перед боем против Сауля Альвареса американский боксер встретился с Исраилом Мадримовым – 3 августа 2024 года.

Бой состоялся в первом среднем весе. "Охотник" продолжил серию без поражений, одолев узбекистанского боксера единогласным решением судей, несмотря на довольно конкурентный поединок.

Кроуфорд – Мадримов: смотрите видео

Какие прогнозы на бой?