В сети распространилась новая информация относительно боя Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда. Новые обстоятельства вокруг поединка не понравятся поклонникам обоих боксеров.

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Бой отменен

Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом должен был состояться в сентябре 2025 года на шоу Rhiyad Season. Поединок "Канело" против "Охотника" один из самых ожидаемых в этом году.

Однако 6 февраля авторитетное издание Ring Magazine сообщило об отмене боя, пишет 24 канал. Сейчас причины отмены боя неизвестны.

К слову. Сауль Альварес может провести поединок против Джейка Пола. Бой между "Канело" и скандальным блогером предварительно запланирован на весну этого года.

Напомним, что "Канело" провел последний поединок в сентябре 2024 года. Мексиканец одолел единогласным решением судей пуэрториканца Эдгара Берлангу.

Теренес Кроуфорд в августе прошлого года в бою с Исраилом Мадримовым дебютировал в первом среднем весе. В итоге американец одолел узбекского оппонента.