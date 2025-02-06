У мережі поширилась нова інформація стосовно бою Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда. Нові обставини довкола поєдинку не сподобаються шанувальникам обох боксерів.

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Бій скасовано

Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом мав відбутись у вересні 2025 року на шоу Rhiyad Season. Поєдинок "Канело" проти "Мисливця" один з найочікуваніших у цьому році.

Проте 6 лютого авторитетне видання Ring Magazine повідомило про скасування бою, пише 24 канал. Наразі причини скасування бою невідомі.

До слова. Сауль Альварес може провести поєдинок проти Джейка Пола. Бій між "Канело" та скандальним блогером попередньо заплановано на весну цього року.

Нагадаємо, що "Канело" провів останній поєдинок у вересні 2024 року. Мексиканець здолав одноголосним рішенням суддів пуерториканця Едгара Берлангу.

Теренес Кроуфорд у серпні минулого року у бою з Ісраїлом Мадрімовим дебютував у першій середній вазі. У підсумку американець здолав узбецького опонента.