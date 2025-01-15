Амир Хан высказался относительно возможного реванша между Усиком и Дюбуа. Бывший боксер уверен, что "Динамиту" по силам изменить статус Александра с "непобедимый" на "побежденный", пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Хан о реванше Усик – Дюбуа

По мнению Хана, Дюбуа сделал выводы из первого боя против Усика, который состоялся летом 2023-го. Однако сначала Амир ждет хорошего бокса в исполнении Даниэля в поединке против Джозефа Паркера. В этом бою "Динамит" будет защищать свой титул IBF в хевивейте.

Так, Даниэль может победить Усика, у него будут отличные шансы. Даниэль вынес урок из первого поединка, он не будет допускать таких ошибок, у него есть навыки для того, чтобы победить Александра. Дюбуа ждет бой с Паркером, ему надо там показать хорошее выступление. Этот бой придаст Даниэлю уверенности перед Усиком,

– сказал Хан.

Напомним, что первый поединок закончился техническим нокаутом в 9-м раунде от Усика. Дюбуа не смог принять поражение и 21 декабря публично бросил вызов на реванш Александру. Украинец принял вызов и попросил саудитов устроить этот бой-реванш.

Глава по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх включил реванш Усик – Дюбуа в список боев, которые он планирует провести в 2025-м году.