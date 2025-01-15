Амір Хан висловився щодо можливого реваншу між Усиком та Дюбуа. Колишній боксер впевнений, що "Динаміту" до снаги змінити статус Олександра із "непереможний" на "переможений", пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

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Хан про реванш Усик – Дюбуа

На думку Хана, Дюбуа зробив висновки із першого бою проти Усика, який відбувся влітку 2023-го. Однак спершу Амір чекає хорошого боксу у виконанні Даніеля у поєдинку проти Джозефа Паркера. У цьому бою "Динаміт" буде захищати свій титул IBF у хевівейті.

Так, Даніель може перемогти Усика, у нього будуть чудові шанси. Даніель виніс урок з першого поєдинку, він не допускатиме таких помилок, у нього є навички для того, щоб перемогти Олександра. На Дюбуа чекає бій з Паркером, йому треба там показати хороший виступ. Цей бій додасть Даніелю упевненості перед Усиком,

– сказав Хан.

Нагадаємо, що перший двобій закінчився технічним нокаутом у 9-му раунді від Усика. Дюбуа не зміг прийняти поразку та 21 грудня публічно кинув виклик на реванш Олександру. Українець прийняв виклик та попросив саудитів влаштувати цей бій-реванш.

Голова із питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх включив реванш Усик – Дюбуа у список боїв, які він планує провести у 2025-му році.