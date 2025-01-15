Известный экс-боксер назвал единственного бойца, который может остановить Усика

Бывший боксер Амир Хан выделил одного боксера, который имеет все шансы победить Александра Усика. Такое заявление британец сделал на фоне возможного реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Амир Хан высказался относительно возможного реванша между Усиком и Дюбуа. Бывший боксер уверен, что "Динамиту" по силам изменить статус Александра с "непобедимый" на "побежденный", пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Хан о реванше Усик – Дюбуа

По мнению Хана, Дюбуа сделал выводы из первого боя против Усика, который состоялся летом 2023-го. Однако сначала Амир ждет хорошего бокса в исполнении Даниэля в поединке против Джозефа Паркера. В этом бою "Динамит" будет защищать свой титул IBF в хевивейте.

Так, Даниэль может победить Усика, у него будут отличные шансы. Даниэль вынес урок из первого поединка, он не будет допускать таких ошибок, у него есть навыки для того, чтобы победить Александра. Дюбуа ждет бой с Паркером, ему надо там показать хорошее выступление. Этот бой придаст Даниэлю уверенности перед Усиком,

– сказал Хан.

Напомним, что первый поединок закончился техническим нокаутом в 9-м раунде от Усика. Дюбуа не смог принять поражение и 21 декабря публично бросил вызов на реванш Александру. Украинец принял вызов и попросил саудитов устроить этот бой-реванш.

Глава по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх включил реванш Усик – Дюбуа в список боев, которые он планирует провести в 2025-м году.