Украинский супертяжеловес часть гонорара команде соперника: для чего он это сделает

Уже 19 июля внимание украинских фанов бокса будет приковано не только к реваншу Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Предшествовать главному бою вечера бокса будет встреча двух украинцев Владислава Сиренко и Андрея Новицкого.

Накануне очного боя боксеры своими эмоциями подогревают интерес к противостоянию. Андрей Новицкий рассказал, что отдаст часть гонорара команде Владислава Сиренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Новицкого.

Интересно Украинский боксер разнес идею боя Усика с обидчиком Майка Тайсона

Часть гонорара Новицкого перейдет Сиренко

Новицкий признался, зачем хочет это делать.

Хочется много огня перед боем, люди это любят. Я готов 20% от своего гонорара отдать команде Сиренко – так будет интереснее. Надо мясо, 20% от боя – ваши, а остальные – за мной,

– сказал Новицкий.

Ранее же Новицкий заявлял, что ломал людей, пока Сиренко боксировал в ринге. Зато Владислав заверил, что никогда бы не согласился на бой по правилам ММА, а особенно против будущего своего оппонента, вспомнив те одиозные слова Новицкого.

Напомним, что Сиренко должен был вернуться в ринг в начале июня 2025-го, но Диллиан Уайт сбежал от боя в последний момент. Поэтому Владислав последний раз дрался в октябре прошлого года, когда досрочно победил американца Брэндона Кармака.

Зато чемпион мира по версии WBC International в супертяжелом весе Новицкий дрался в мае 2025-го. Уже в первом раунде Андрей одолел Дэвида Зегарру из Перу. Украинец уже боксировал в реванше Усика против Тайсона Фьюри.