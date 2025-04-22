Олимпийский чемпион раскрыл имя своего кумира детства: украинцы точно заценят ответ

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Баходир Джалолов вспомнил, на кого равнялся в начале своей карьеры. Боксер из Узбекистана назвал своего кумира.

Оказалось, что кумиром Баходира Джалолова был Владимир Кличко. Узбекистанский боксер красиво оценил выступления Кличко-младшего, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Джалолов о своем кумире

Двукратный победитель Олимпийских игр откровенно рассказал, в какой период своей жизни восхищался легендарным украинцем.

Аллах об этом знает, я планирую провести в этом году три или четыре боя. Когда мне было 14 лет, то моим кумиром был Владимир Кличко, именно тогда я начал заниматься боксом. Кличко не пропускал много ударов, он был великим чемпионом, мне очень нравился его стиль,

– рассказал Джалолов.

Ранее Джалолов заверил, что готов к поединкам против Александра Усика или Энтони Джошуа.

Вспомним, что 5 апреля Баходир по единогласному решению судей одолел украинского супертяжеловеса Игоря Шевадзуцкого – 100-89, 97-92 и 97-93. Это 15-я победа Джалолова в 15-ти поединках и только первая не досрочная.

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться в профессиональный ринг ради побития рекорда Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.