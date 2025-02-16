Только не плачь, – Усик оригинально поддержал Беринчика после болезненного поражения

Денис Беринчик 14 февраля (в Украине в ночь на 15 февраля) провел защиту титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Украинский боксер потерял пояс в бою против Кейшона Дэвиса.

Бой Беринчик – Дэвис, который возглавил вечер бокса в Нью-Йорке, длился лишь неполные четыре раунда. Уже с первых секунд поединка было видно, что это будет самый сложный бой в карьере Дениса.

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Усик забавно поддержал Беринчика

В третьем раунде Беринчик впервые побывал в нокдауне. А уже в следующем раунде Кейшон во второй раз отправил украинца на настил ринга. После второго нокдауна Денис уже не смог продолжить бой. Дэвис оформил досрочную победу нокаутом, отобрал пояс у украинца и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе.

К слову. Денис Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере на профи-ринге. До этого было 19 подряд побед во всех проведенных поединках (9 – нокаутом).

Беринчик получил целую гору сообщений со словами поддержки. Александр Усик тоже публично поддержал Дениса после поражения в своем аккаунте инстаграме, пишет 24 Канал.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте нашел архивное фото с Беринчиком, которое подписал в шутливой форме.

Без поражения нет победы. Только не плачь, ТНЕМ,

– написал Усик.



Усик поддержал Беринчика / Скриншот из инстаграма Александра

Отметим, что после победы Дэвис вызвал на бой Василия Ломаченко и Джервонту Дэвиса, которые владеют титулами в легком весе.