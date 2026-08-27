Бывший чемпион WBO пояснил, что на данный момент не видит шансов ни у одного боксера в супертяжелом весе против 21-летнего Итаумы, сообщает talkSPORT.

Сондерс высказался о бое Усик – Итаума

Сондерс подчеркнул, что хотел бы увидеть встречу Усика с Итаумой несколько лет назад, однако тогда этот бой не мог состояться.

Я бы не хотел видеть этот бой – не сейчас. Я хотел бы увидеть его два или три года назад, но тогда этого бы не произошло,

– сказал спортсмен.

Он также высказал мнение, что 39-летний Усик остается в боксе ради заработка.

"У каждого есть свой предел, и я считаю, что Усик просто пытается оставаться в боксе ради денег", – добавил Сондерс.

Что известно о следующем бою Итаумы

Напомним, 29 августа Итаума впервые в своей профессиональной карьере будет сражаться за звание чемпиона мира. В Лондоне он встретится с хорватским боксером Филипом Хрговичем за титул IBF.

Для "Нового Майка Тайсона", как называют британца, это будет 15-й поединок на профессиональном ринге. Все предыдущие бои он выиграл досрочно.

Если Мозес победит Хрговича, то станет вторым самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Майка Тайсона. "Железный Майк" в возрасте 20 лет, 4 месяцев и 22 дней нокаутировал Тревора Бербика и завоевал титул WBC.

Добавим, что в рамках шоу на лондонской O2 Arena свой поединок проведет известный украинский боксер Денис Беринчик, который встретится с Сэмом Ноксом.