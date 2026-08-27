Ексчемпіон WBO пояснив, що наразі не дає шансів жодному надважковаговику проти 21-річного Ітауми, повідомляє talkSPORT.

Сондерс зробив заяву про бій Усик – Ітаума

Сондерс підкреслив, що хотів би побачити зустріч Усика з Ітаумою кілька років тому, однак тоді цей бій не міг відбутися.

Я б не хотів бачити цей бій – не зараз. Я хотів би побачити його два чи три роки тому, але тоді цього б не сталося,

– сказав спортсмен.

Він також висловив думку, що 39-річний Усик залишається у боксі заради заробітків.

"У кожного є свій кінцевий термін, і я вважаю, що Усик просто намагається залишатися у боксі заради грошей", – додав Сондерс.

Що відомо про наступний бій Ітауми

Нагадаємо, Ітаума 29 серпня вперше у своїй професійній кар'єрі буде битися за звання чемпіона світу. У Лондоні він зустрінеться з хорватським бійцем Філіпом Хрговичем за титул IBF.

Для "Нового Майка Тайсона", як називають британця, це буде 15-й поєдинок на профі-рингу. Усі попередні бої він виграв достроково.

Якщо Мозес переможе Хрговича, то стане другим наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі з часів Майка Тайсона. "Залізний Майк" у віці 20 років, 4 місяців і 22 днів нокаутував Тревора Бербіка та завоював титул WBC.

Додамо, у межах шоу на лондонській O2 Arena свій поєдинок проведе відомий український боксер Денис Берінчик, який зустрінеться із Семом Ноуксом.