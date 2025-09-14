В ночь на 14 сентября (в Украине) в ринг вернулся Сергей Богачук. Украинский боксер провел бой в рамках андеркарда главного противостояния вечера бокса Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда.

Поединок украинца возглавил андеркард вечера бокса. Соперником Сергея Богачука стал американец Брэндон Адамс, пишет 24 Канал.

Как закончился бой Богачук – Адамс?

Это был уже второй бой между Богачуком и Адамсом. Ранее боксеры встречались на ринге 17 мая 2025 года. Тот поединок закончился победой Брэндона по решению судей: 98-92 и 97-93 (дважды) в пользу боксера из США. Хотя сам украинец не признал своего поражения.

В ночь на 14 сентября 2025 года Адамс во второй раз победил соперника из Украины.

Весь поединок не длился в высоком темпе. Брэндон закрепил за собой центр ринга и выбрасывал много комбинаций. Зато Сергей не форсировал событий, периодически удачно действовал в контратаках, используя джеб.

Ближе к экватору боя Богачук действовал первым номером много выбрасывал ударов и продолжал беспокоить оппонента своими джебами.

6-й раунд выдался очень тяжелым для украинца. Богачук пропустил боковой от Адамса. После чего Сергей начал работать вторым номером. Он начал отдавать инициативу сопернику из США, в то же время Брэндон регулярно начал прошивать защиту украинца боковыми ударами и джебами.

Поединок продолжался все 10 раундов, а победителя определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Брэндону Адамсу. Довольно сенсационно! Американец во второй раз победил Сергея Богачука, хотя не был фаворитом этого реванша: 99-91 и 98-92 (дважды).

Какой стала статистика Богачука и Адамса?