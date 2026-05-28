Зрелище, к которому легче готовиться: Беринчик рассказал о своих боях на голых кулаках

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик поделился своим опытом выступлений в турнирах по боям на голых кулаках. В частности, он объяснил, почему именно кайфует от этого вида спорта.

В интервью для ютуб-канала "Футбольный Диван" Денис Беринчик рассказал о своих контрактных обязательствах в турнирах по боям на голых кулаках. А также сказал, какие особенности подготовки к этим соревнованиям существуют.

Как Беринчик описал бои на голых кулаках?

Беринчик отметил, что первое, что ему нравится в боях на голых кулаках – это зрелище. Кроме того, бой на голых кулаках длится максимум 10 минут, тогда как в обычном боксе 36 минут. Тренироваться и готовиться к таким противостояниям значительно легче.

И мало кто, что может мне сейчас противопоставить в поединках на голых кулаках. Возможно, это сделает Бовар Ханаков, но только после того, если он победит в поединке с Артемом Нечипуренко "Агрессором",

– отметил Беринчик.

Он продолжил, что за бой на голых кулаках заработал такой же гонорар, как в боксе за 36 минут. Стоит отмечать, что в бою на голых кулаках 24 июля 2021 года Денис Беринчик победил бывшего бойца UFC Артема Лобова.

С кем еще может подраться Беринчик?

По словам боксера, Жан Беленюк имел вдохновение договориться на проведение кулачного боя с ним. Впрочем сам Беринчик пока не может провести такой бой, потому что имеет контрактные обязательства, поэтому, не может участвовать во всех возможных кулачных ивентах.

"Впрочем, или когда я закончу карьеру, или меня отпустят, или я сам скажу, что, мол, иду, тогда можно будет как-то договориться", – отметил Беринчик.

Он добавил, что хоть уровень оппозиции в этих боях и слабее, надо быть готовым к "прилетам". Иначе последствия могут быть очень тяжелые.

