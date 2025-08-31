Украинский боксер нашел выгоду в таком бою Александра Усика против Джейка Пола. По мнению Даниила Лозана, если непобедимый украинец хочет заработать немало денег, то пусть бьется против шоумена, пишет 24 Канал со ссылкой на Спорт24.

Что сказал Лозан о возможном бое Усик – Пол?

После такого боя Усик может уйти на заслуженную пенсию.

Я думаю, что ему надо прислушиваться к себе и делать то, что по-настоящему хочет. Если хочет скосить бабла, то пусть дерется с Джейком Полом и уходит на пенсию,

– сказал Лозан.

Несмотря на это все Полу-младшему уже назначили следующий бой. 14 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США) Джейк подерется против Джервонты Дэвиса. Сначала сообщалось, что этот поединок будет иметь выставочный характер, но впоследствии это было опровергнуто. Трансляцию обеспечит Netflix.

Для Пола следующий бой станет 14-м на профи-ринге. В 12-ти предыдущих встречах Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем крайнем бою боксер-ютубер одолел (в июле 2025-го) Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Что касается Усика, то Александр 19 июля во второй раз победил Даниэля Дюбуа. Украинец вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте и оформил свою 24-ю победу подряд (15 – нокаутом). Впереди у украинца прощальный бой на профи-ринге.