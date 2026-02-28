Как Верховен может побить Усика – появился первый прогноз на бой чемпионов
- Лиам Гаррисон в шутку отметил, что Верховен может победить Усика, лишь нанеся удар ногой, что запрещено в боксе.
- Эксперт считает, что Усик является лучшим боксером в мире, и никто, включая Фьюри и Джошуа, не смог нанести ему вред.
Александр Усик и Рико Верховен 27 февраля объявили о чемпионском бое в Египте. Уже появился первый прогноз на противостояние двух чемпионов, но в разных видах спорта.
Титулованный чемпион мира по муай-тай Лиам Гаррисон в интервью SkySports оценил шансы Верховена. Он пошутил, что единственный шанс нидерландца на победу – это нанести удар ногой по ноге Усика, что запрещено правилами бокса, в соответствии с которыми пройдет бой.
Усик против Верховена: кто победит?
Говоря серьезно, Гаррисон заявил, что никто не побьет Усика в боксе, ведь украинец лучший в мире.
Если ему не смогли нанести вред Фьюри и Джошуа, тогда, боюсь, никто не в состоянии сделать это. Так что Рико понадобятся удары ногами, чтобы одержать победу,
– сказал эксперт.
При этом Гаррисон доволен выбором оппонента и считает, что Верховен заслужил денежный бой.
"Они оба величайшие бойцы своего поколения. Они заслуживают этих денег. Заслуживают этого шанса показать всем свое мастерство", – добавил он.
Что известно о бое Усика и Верховена?
- В пятницу, 27 февраля, были официально обнародованы детали поединка между Усиком и Верховеном. Встреча, которую санкционирована WBC, состоится 23 мая в Гизе (Египет) по правилам бокса.
- На кону будет чемпионский титул WBC, который Усик в 2024 году выиграл в поединке против Тайсона Фьюри.
- Если Верховен выиграет бой, то станет чемпионом мира уже во втором поединке на профи-ринге, что будет новым рекордом. До сих пор свой единственный бой по правилам бокса Рико провел в 2014 году и победил Яноша Финферу.
- Кроме того, голландец провел один поединок по правилам MMA, но отказался от контракта с UFC, чтобы встретиться с Усиком.
- Главный рекорд Верховена в кикбоксинге – он 12 лет удерживал престижный титул чемпиона Glory в супертяжелом весе и добровольного его оставил. Как говорится на сайте Glory, его рекорд в кикбоксинге составляет 66 побед и 10 поражений.
- Что касается Усика, то предыдущий бой он провел в июле 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Непобедимый украинец планировал поединок с Деонтеем Уайлдером, однако американец выбрал бой против Дерека Чисоры.