Как Верховен может побить Усика – появился первый прогноз на бой чемпионов

Александр Усик и Рико Верховен 27 февраля объявили о чемпионском бое в Египте. Уже появился первый прогноз на противостояние двух чемпионов, но в разных видах спорта.

Титулованный чемпион мира по муай-тай Лиам Гаррисон в интервью SkySports оценил шансы Верховена. Он пошутил, что единственный шанс нидерландца на победу – это нанести удар ногой по ноге Усика, что запрещено правилами бокса, в соответствии с которыми пройдет бой.

Усик против Верховена: кто победит?

Говоря серьезно, Гаррисон заявил, что никто не побьет Усика в боксе, ведь украинец лучший в мире.

Если ему не смогли нанести вред Фьюри и Джошуа, тогда, боюсь, никто не в состоянии сделать это. Так что Рико понадобятся удары ногами, чтобы одержать победу,

– сказал эксперт.

При этом Гаррисон доволен выбором оппонента и считает, что Верховен заслужил денежный бой.

"Они оба величайшие бойцы своего поколения. Они заслуживают этих денег. Заслуживают этого шанса показать всем свое мастерство", – добавил он.

Что известно о бое Усика и Верховена?