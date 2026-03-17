Бой за титул WBC в Украине: промоутер ответил, кто может выйти на ринг во Львове

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что вскоре в Украине может состояться большой боксерский поединок. На кону может даже стоять титул WBC.

Такое заявление он сделал в интервью для ютуб-канала ТАЙК МАЙСОН. По его словам в Украине должен состояться бой с участием боксера легкого веса Ярослава Харциза.

Какие детали боя Харцыза известны?

Украинский промоутер Александр Красюк рассказал, что в апреле планируется следующий бой боксера легкого веса Ярослава Харцыза. И он состоится в Украине. Предварительной датой называют 18 апреля, а местом проведения – Львов. На вопрос будет ли стоять на кону титул WBC, промоутер ответил следующее.

С Божьей помощью,

– подчеркнул промоутер.

Он не стал раскрывать всех карт относительно следующего боя Ярослава Харциза. Впрочем ведущий ютуб-канала ТАЙК МАЙСОН зато заметил, что имеет свои инсайды относительно поединка и вскоре сам сможет их озвучить, когда получит подтверждение.

Что известно о Ярославе Харцызе?

Ярослав Харциз – это 28-летний украинский боксер из Харькова. В своей профессиональной карьере он провел 8 поединков и все выиграл. В его активе 7 побед нокаутом. Лучшей его позицией в рейтинге BoxRec является 119 строчка в ноябре 2024 года.

На профессиональном ринге Харцыз дебютировал в январе 2023 года в Польше в поединке против тамошнего боксера Марьяна Веселовского. Украинец победил техническим нокаутом уже во втором раунде. Тогда же он подписал контракт с промоутерской компанией К2 Promotions.

