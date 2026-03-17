Бій за титул WBC в Україні: промоутер відповів, хто може вийти на ринг у Львові

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що невдовзі в Україні може відбутись великий боксерський поєдинок. На кону може навіть стояти титул WBC.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю для ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН. За його словами в Україні має відбутись бій за участю боксера легкої ваги Ярослава Харциза.

До теми "У нього тіло 30-річного": промоутер відповів, чи повернеться Володимир Кличко на ринг

Які деталі бою Харциза відомі?

Український промоутер Олександр Красюк розповів, що у квітні планується наступний бій боксера легкої ваги Ярослава Харциза. І він відбудеться в Україні. Попередньою датою називають 18 квітня, а місцем проведення – Львів. На питання чи стоятиме на кону титул WBC, промоутер відповів наступне.

З Божою допомогою,

– наголосив промоутер.

Він не став розкривати всіх карт щодо наступного бою Ярослава Харциза. Утім ведучий ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН натомість зауважив, що має свої інсайди щодо поєдинку й невдовзі сам зможе їх озвучити, коли отримає підтвердження.

Що відомо про Ярослава Харциза?

Ярослав Харциз – це 28-річний український боксер із Харкова. У своїй професійній кар'єрі він провів 8 поєдинків і всі виграв. У його активі 7 перемог нокаутом. Найкращою його позицією в рейтингу BoxRec є 119 сходинка в листопаді 2024 року.

На професійному ринзі Харциз дебютував у січні 2023 року в Польщі в поєдинку проти тамтешнього боксера Мар'яна Веселовського. Українець переміг технічним нокаутом уже в другому раунді. Тоді ж він підписав контракт із промоутерською компанією К2 Promotions.

