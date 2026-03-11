За інформацією Usyk-17 Promotions, Абдураїмов зустрінеться на рингу з 42-річним азербайджанським боксером Раофом Агхаєвим.

Що відомо про боксерський вечір 21 березня?

Захід відбудеться в Equides Club у Лісниках під Києвом, причому всі квитки, які коштували 25 000 грн, були повністю розкуплені.

Поєдинки проведуть також Олександр Хижняк, Павло Іллюша, Данило Жасан, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та Кіра Макогоненко.

Раніше стало відомо, що суперником олімпійського чемпіона Олександра Хижняка в його дебютному поєдинку на професійному ринзі стане колумбійський боксер Вілмер Барон.

Що відомо про Айдена Абдураїмова?