Небольшая и уютная квартира: как выглядел дом маленьких братьев Кличко в Казахстане
- Братья Кличко жили в Казахстане, где их отец служил военным, а мать работала учительницей.
- В 2013 году братья посетили свой бывший дом в селе Кулан, Жамбылская область, и встретились с местными жителями.
Братья-боксеры Виталий и Владимир Кличко на самом деле родились не в Украине. А малой родиной спортсменов является Казахстан.
В 2013 году Кличко побывали на финале чемпионата мира по боксу в Казахстане. Во время поездки украинцы посетили свой бывший дом, пишет 24 Канал.
Смотрите также Не Кличко: кто первый из Украины выиграл медаль в боксе на Олимпийских играх
Каким был дом братьев Кличко в Казахстане?
После того, как спортсмены побывали во Дворце спорта, они поехали в село Кулан (бывшее Луговое) в Жамбыльской области. Именно здесь семья боксеров жила в конце 1970-х годов, когда отец служил там как военный, а мама работала учительницей в тамошней школе.
В сети вспомнили архивное видео, как братья побывали в доме, где когда-то жили, а также встретились с местными жителями, одноклассниками и учителями.
Каким был дом братьев Кличко в детстве: смотрите видео
Старший брат Виталий родился в Киргизии, а младший Владимир – в Семипалатинске. Как писал Forbes, Кличко даже учились в сельской школе. СМИ Казахстана писали, что в доме, где когда-то жила семья боксеров, был расположен маленький православный приход.
Обратите внимание! На чемпионате мира по боксу в 2013 году Украина получила одну медаль. Как говорится в статье о турнире, Николай Буценко стал бронзовым призером в весовой категории до 56 килограммов.
Украинские спортсмены подарили на память нынешним жителям дома газовую плиту и холодильник.
Здание спортивной школы, где проходили первые тренировки чемпионов мира, не сохранилось. Зато в селе осталось много одноклассников и учителей братьев Кличко.
Чего братья Кличко достигли в боксе?
Кличко – одни из самых успешных боксеров в истории. В 2018 году украинцы попали в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество боев среди братьев-чемпионов. На двоих они провели 111 поединков, одержав 103 победы.
Боксерам удалось объединить чемпионские пояса в супертяжелом весе: Виталий владел титулом WBC, когда Владимир был чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF. Отметим, что Кличко-старший получил звание "Вечного" чемпиона по линии WBC.
Владимир был чемпионом мира в супертяжелом весе в течение 4 382 дней (12 лет), владея титулами WBA, IBF, WBO. Это абсолютный рекорд в супертяжелом весе. Более того, Кличко-младший непрерывно был чемпионом мира более 9 лет, что второй показатель среди других боксеров хевивейта.
Также Кличко-младший установил рекорд по наибольшему количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе – 23 победы.